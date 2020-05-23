Президент «Урала» рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

Короткая ссылка
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом нападающего команды Павла Погребняка.
Президент «Урала» рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка
  • РИА Новости

«Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всё у него нормально, дай бог, пройдёт. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем», — цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, Погребняк не общался с другими игроками «Урала», он единственный в команде, у кого обнаружен коронавирус.

«Мы сейчас ещё раз всей командой будем сдавать тест», — добавил Иванов.

Ранее жена Погребняка рассказала о заболевании коронавирусом в их семье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить