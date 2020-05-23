Президент «Урала» рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом нападающего команды Павла Погребняка.

«Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всё у него нормально, дай бог, пройдёт. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем», — цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, Погребняк не общался с другими игроками «Урала», он единственный в команде, у кого обнаружен коронавирус.

«Мы сейчас ещё раз всей командой будем сдавать тест», — добавил Иванов.

Ранее жена Погребняка рассказала о заболевании коронавирусом в их семье.