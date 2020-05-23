Уткин предположил, что Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин предположил, что тренер Юрий Сёмин, с которым отказался продлевать контракт московский футбольный клуб «Локомотив», может возглавить тульский «Арсенал».
Уткин предположил, что Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
  • РИА Новости

«Полагаю, Юрий Сёмин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский (а то ишь)», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

На данный момент «Арсенал» тренирует Игорь Черевченко.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил мнение, что болельщики поймут смену тренера, если команда будет хорошо играть.

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