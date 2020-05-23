Хоккеист «Барыса» Виделль продлит контракт с клубом на год

Игорь Парашкин, агент нападающего казахстанского «Барыса» Линуса Виделля, заявил, что игрок продлит контракт с клубом на один год.

«Переговоры с «Барысом» находятся на завершающей стадии. В ближайшее время Линус Виделль подпишет однолетний контракт с клубом», — цитирует Парашкина «Чемпионат».

По его словам, форвард рад продолжить свою карьеру в команде из Нур-Султана и намерен помочь ей добиться серьёзных результатов.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виделль провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил десять шайб и сделал 20 результативных передач, набрав 30 очков. В пяти играх плей-офф он записал в свой актив четыре очка (1 + 3).

Ранее сообщалось, что хоккеист Вадим Шипачёв надеется продлить контракт с московским «Динамо».