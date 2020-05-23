Моуринью признался, что сказал Гвардиоле во время полуфинала ЛЧ в 2010 году
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«Когда Бускетс упал, я стоял между нашей скамейкой, их и точкой, где Тьяго Мотта получил красную карточку. Краем глаза я мог видеть, как на скамейке «Барселоны» праздновали, как будто они уже выиграли. Гвардиола подозвал Ибрагимовича, чтобы обсудить тактику при игре 11 против 10. Так что я просто сказал ему: «Не празднуй, эта игра ещё не закончилась», — приводит слова Моуринью Goal.
В начале ответной игры на «Камп Ноу» «Интер» остался в меньшинстве после удаления Тьяго Мотты, а матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Барселоны». Тем не менее в финал вышел «Интер», так как в первом матче итальянцы победили со счётом 3:1.
Ранее Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона АПЛ.