Моуринью признался, что сказал Гвардиоле во время полуфинала ЛЧ в 2010 году

Бывший главный тренер миланского «Интера» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с экс-наставником «Барселоны» Хосепом Гвардиолой во время ответного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.

«Когда Бускетс упал, я стоял между нашей скамейкой, их и точкой, где Тьяго Мотта получил красную карточку. Краем глаза я мог видеть, как на скамейке «Барселоны» праздновали, как будто они уже выиграли. Гвардиола подозвал Ибрагимовича, чтобы обсудить тактику при игре 11 против 10. Так что я просто сказал ему: «Не празднуй, эта игра ещё не закончилась», — приводит слова Моуринью Goal.

В начале ответной игры на «Камп Ноу» «Интер» остался в меньшинстве после удаления Тьяго Мотты, а матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Барселоны». Тем не менее в финал вышел «Интер», так как в первом матче итальянцы победили со счётом 3:1.

Ранее Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона АПЛ.