Глава UFC не видит причин для проведения боя между Джонсом и Нганну

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил вероятность проведения поединка между чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

«Джонс против Нганну? Очевидно, что люди хотят видеть этот бой, эти парни много болтают об этом бое. Но я не вижу причин, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Уайта ESPN.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, а также один бой был признан несостоявшимся. У Нганну 15 побед и три поражения в MMA.

Ранее Джонс пообещал стать чемпионом UFC в тяжёлом весе.