Винисиус Жуниор считает, что «Реал» был лучше «Барселоны» в обоих матчах этого сезона Примеры

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил мнение, что его команда была лучше «Барселоны» в обоих матчах текущего сезона испанской футбольной Примеры.

«Был ли «Реал» лучше «Барселоны» в двух играх чемпионата Испании? Я снова посмотрел игры, и я так думаю. Думаю, что мы были лучше, чем они, в большем количестве аспектов», — цитирует игрока Marca.

Он также заявил, что «Реал» намерен отдать все силы, чтобы выиграть Примеру в случае возобновления приостановленного из-за коронавируса сезона.

«Люди сильно пострадали, и мы хотим дать фанатам «Реала» что-то, что может поддержать их в этой ситуации. Мы знаем, что победа в Примере не станет решением для больших трагедий, но это будет тем, чему можно улыбаться, чему можно радоваться», — сказал Винисиус Жуниор.

В нынешнем чемпионате в первом матче «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счётом 0:0, а во второй игре команда из Мадрида оказалась сильнее — 2:0.

На момент паузы в Примере все коллективы провели по 27 матчей. На первом месте находится «Барселона» с 58 очками. Второе занимает «Реал» с 56 баллами. Далее расположились «Севилья» (47), «Реал Сосьедад» и «Хетафе» (оба — по 46).

СМИ назвали дату возобновления чемпионата Испании по футболу.