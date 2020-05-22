СМИ назвали дату возобновления чемпионата Испании по футболу

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Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 возобновится 12 июня.
СМИ назвали дату возобновления чемпионата Испании по футболу
  • © Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что чемпионат Испании по футболу возобновится 12 июня. В первом матче после паузы сыграют «Бетис» и «Севилья».

Как стало известно изданию, на данный момент клубы не осведомлены о том, когда именно возобновится сезон. При этом лига намерена сообщить им об этом 28 мая. 

На момент паузы в испанской Примере все коллективы провели по 27 матчей. На первой строчке расположилась «Барселона» с 58 очками. Вторую занимает мадридский «Реал» с 56 баллами. Далее расположились «Севилья» (47), «Реал Сосьедад» и «Хетафе» (оба — по 46).

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, когда возобновится проведение чемпионата Англии по футболу.

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