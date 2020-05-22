СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей компьютерной игры

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«Манчестер Юнайтед» подал в суд на разработчиков футбольного симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия клуба.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей компьютерной игры
  • Reuters

Причиной недовольства МЮ стало использование дочерней компанией Sega упрощённого красно-белого варианта эмблемы клуба рядом с его названием. Это является, по мнению англичан, нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны МЮ.

Ранее сообщалось, что долг «Манчестер Юнайтед» вырос до £429 млн.

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