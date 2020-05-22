СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей компьютерной игры
- Reuters
Причиной недовольства МЮ стало использование дочерней компанией Sega упрощённого красно-белого варианта эмблемы клуба рядом с его названием. Это является, по мнению англичан, нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».
В свою очередь разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны МЮ.
Ранее сообщалось, что долг «Манчестер Юнайтед» вырос до £429 млн.