СМИ: Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до £429 млн

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За первые три месяца 2020 года долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вырос и на данный момент составляет £429 млн.
СМИ: Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до £429 млн
  • Reuters

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что на увеличение долга «Манчестер Юнайтед» непосредственное влияние оказала пандемия коронавируса. Выручка «красных дьяволов» снизилась на 19% и опустилась до отметки в £123,7 млн. 

В связи с этим сумма долга клуба увеличилась на £127,4 млн и на данный момент составляет £429,1 млн. Кроме того, манкунианцы обязаны заплатить £15 млн компаниям, отвечающим за показ матчей Английской премьер-лиги.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что футбольный клуб «Химки» не выйдет в Российскую премьер-лигу, если не найдёт инвесторов до конца мая.

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