Власти Московской области разрешили открыть базы клубам РПЛ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, которое отменяет пропускной режим.

Об этом сообщает сайт правительства Московской области. В постановлении подчёркивается, что открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии соблюдения ими специальных стандартов.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что он будет возобновлён 21 или 28 июня.

Ранее сообщалось, как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина.