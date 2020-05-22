Власти Московской области разрешили открыть базы клубам РПЛ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, которое отменяет пропускной режим.
Власти Московской области разрешили открыть базы клубам РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт правительства Московской области. В постановлении подчёркивается, что открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии соблюдения ими специальных стандартов.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что он будет возобновлён 21 или 28 июня.

Ранее сообщалось, как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина.

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