Скончался легендарный баскетбольный тренер Слоун

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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Слоун, многолетний тренер клуба «Юта Джаз», ушёл из жизни в возрасте 77 лет.
Скончался легендарный баскетбольный тренер Слоун
  • Reuters

«Джерри Слоун навсегда останется синонимом «Юта Джаз». Он всегда будет частью команды, нашей организации. Вместе с болельщиками, друзьями и его семьёй мы скорбим. Мы благодарны ему за десятилетия работы и преданности нашему клубу. Член Зала славы работал с нами 23 года, оказав колоссальное влияние на клуб. Он одержал с нами 1223 победы, 20 раз выводил команду в плей-офф и дважды добирался до финала НБА. Это образцовые достижения», — гласит заявление «Юта Джаз».

77-летний Слоун скончался от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Ранее главный тренер сборной Испании заявил, что Шведу по силам второй раз уехать в НБА.

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