Главный тренер сборной Испании: Шведу по силам второй раз уехать в НБА

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Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло прокомментировал возможный отъезд защитника подмосковного клуба «Химки» и национальной команды России Алексея Шведа в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Главный тренер сборной Испании: Шведу по силам второй раз уехать в НБА
  • © РИА Новости

«Шведу вполне по силам второй раз уехать в НБА, он стабильно показывает топ-уровень в последние годы. Думаю, что у него наверняка будут хорошие предложения этим летом», — цитируют Скариоло «Известия».

При этом наставник выразил сомнения, что российский баскетболист заинтересован в том, чтобы вновь отправиться в США. По словам Скариоло, в России Шведа обожают болельщики, а тактический рисунок игры «Химок» формируется с учётом качеств спортсмена.

«Поэтому я думаю, что защитник останется в России», — добавил Скариоло.

Швед известен по выступлениям за московский ЦСКА, подмосковные «Химки», а также клубы НБА «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее Обрад Фимич, агент российского защитника подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексея Шведа, прокомментировал возможность перехода его клиента в одну из команд НБА.

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