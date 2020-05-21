Агент не исключил перехода Шведа в клуб НБА

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Обрад Фимич, агент российского защитника подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексея Шведа, рассказал, что прокомментировал возможность перехода его клиента в одну из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Агент не исключил перехода Шведа в клуб НБА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В последние несколько дней было много спекуляций относительно будущего Алексея Шведа. Ни для кого не секрет, что он скоро станет свободным агентом, он является одним из лучших игроков за пределами НБА, и несколько клубов интересовались им. Недавно мы отклонили предложение из Китая на сезон-2020/21», — цитирует Фимича Sportando.

По его словам, российский защитник комфортно чувствует себя в баскетбольной команде «Химки», но также отметил, что он вместе с самим баскетболистом намерен принять правильное решение для развития карьеры Шведа.

Швед известен по выступлениям за российские ЦСКА и «Химки», а также клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее стало известно, что ни один из российских баскетболистов не был включён в символическую команду десятилетия Евролиги.

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