Слуцкий рассказал, как Игнашевич сам себя выпустил на замену в матче за сборную России

Бывший главный тренер сборной России по футболу, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как Сергей Игнашевич в товарищеском матче с Хорватией в ноябре 2015-го выпустил сам себя на замену.

По словам специалиста, в том матче принимал участие «второй состав» российской национальной команды, а основные футболисты всего несколько дней назад провели товарищескую игру с Португалией.

Однако в концовке встречи Игнашевич решил самостоятельно выйти на замену, так как мог побить рекорд Виктора Онопко по количеству матчей за сборную России.

«Буквально за несколько минут до окончания матча Игнашевич снял футболку и подошёл сам к линии замены. Я сказал тогда: «Всё, меняйте, это бесполезно!» И тогда он установил рекорд», — заявил Слуцкий в эфире программы «Коммент.Шоу».

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