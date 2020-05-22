Щербакова: Тутберидзе знает, как найти правильный подход к спортсмену

Фигуристки Анна Щербакова и Алёна Косторная рассказали о тренерских подходах своего наставника Этери Тутберидзе.

По словам спортсменок, Тутберидзе не является строгой, вопреки сложившемуся стереотипу.

«Она знает, как найти правильный подход к спортсмену, знает всегда, что требовать. Иногда, конечно, чтобы добиться от спортсмена лучшего, нужно где-то надавить. Конечно, где-то она поддерживает нас, всегда с нами», — заявила Щербакова в прямом эфире в Instagram.

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