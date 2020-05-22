Игра GTA VI выйдет не раньше апреля 2021 года

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Выход шестой части серии игр Grand Theft Auto от компании Take-Two Interactive не состоится как минимум до апреля 2021 года.
Игра GTA VI выйдет не раньше апреля 2021 года
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Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на сайт Take-Two Interactive.

Отмечается, что на официальном сайте компании был представлен финансовый отчёт, в которым приводятся данные о доходах Take-Two Interactive на начало 2020 года, а также о выходе следующих проектов. В частности, в нём отсутствует информация об игре Grand Theft Auto VI. Предполагалось, что её выход мог состояться до конца года.

Таким образом, GTA VI не будет выпущена как минимум до апреля 2021 года, так как в отчёте прописаны планы компании вплоть до этого срока.

Grand Theft Auto — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре action-adventure, пользующаяся огромной популярностью в компьютерном мире. На данный момент последней игрой из данной серии остаётся GTA V, выход которой состоялся в 2013 году.

Ранее сообщалось, что профессиональный киберспортсмен Ли Хонг Гью, выступающий под ником Larva, выиграл матч в компьютерной игре Starcraft, используя двухметровую клавиатуру.

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