Киберспортсмен выиграл матч в Starcraft, используя двухметровую клавиатуру

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Профессиональный киберспортсмен Ли Хонг Гью, выступающий под ником Larva, выиграл матч в компьютерной игре Starcraft, используя двухметровую клавиатуру.
Киберспортсмен выиграл матч в Starcraft, используя двухметровую клавиатуру
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

 Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Ли Хонг Гью провёл прямую трансляцию матча в Starcraft, в ходе которого использовал необычную клавиатуру. Приспособление обладало увеличенными по сравнению с обычным размером кнопками и было около двух метров в длину. Кроме того, из-за натяжения клавиш ему приходилось бить по ним, а не нажимать.

В результате Гью проиграл две первых встречи, но в третьей одержал верх.

Starcraft — серия компьютерных игр в жанре стратегии в реальном времени, разработанная компанией Blizzard. На данный момент последняя игра из данной серии вышла в 2017 года и носит название Starcraft: Remastered.

Ранее московские Федерация компьютерного спорта и Федерация шахмат при поддержке столичного Департамента спорта объявили о старте проекта «Московский киберспорт», призванного поддержать жителей города во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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