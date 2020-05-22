Киберспортсмен выиграл матч в Starcraft, используя двухметровую клавиатуру

Профессиональный киберспортсмен Ли Хонг Гью, выступающий под ником Larva, выиграл матч в компьютерной игре Starcraft, используя двухметровую клавиатуру.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Ли Хонг Гью провёл прямую трансляцию матча в Starcraft, в ходе которого использовал необычную клавиатуру. Приспособление обладало увеличенными по сравнению с обычным размером кнопками и было около двух метров в длину. Кроме того, из-за натяжения клавиш ему приходилось бить по ним, а не нажимать.

В результате Гью проиграл две первых встречи, но в третьей одержал верх.

Starcraft — серия компьютерных игр в жанре стратегии в реальном времени, разработанная компанией Blizzard. На данный момент последняя игра из данной серии вышла в 2017 года и носит название Starcraft: Remastered.

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