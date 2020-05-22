Кикнадзе: текущее второе место «Локомотива» не даёт никаких гарантий тренеру
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По его мнению, гораздо важнее, что в концовке первой части чемпионата России «Локомотив» находился на более низкой позиции.
«У нас был кризис. 11 человек получили мышечные бесконтактные травмы. Некоторые из них — неоднократно. Это свидетельство нагрузок. И тренер это признаёт. У нас была разработана целая программа, как в дальнейшем избежать такой ситуации. Считаю, что это вопросы к главному тренеру. По состоянию на сегодня могу сказать, что нынешнее второе место никаких гарантий не даёт», — заявил Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрия Сёмина.