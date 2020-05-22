Кикнадзе: текущее второе место «Локомотива» не даёт никаких гарантий тренеру

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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что не считает текущее второе место команды в турнирной таблице основанием для продления контракта с главным тренером Юрием Сёминым.
Кикнадзе: текущее второе место «Локомотива» не даёт никаких гарантий тренеру
  • globallookpress.com

По его мнению, гораздо важнее, что в концовке первой части чемпионата России «Локомотив» находился на более низкой позиции.

«У нас был кризис. 11 человек получили мышечные бесконтактные травмы. Некоторые из них — неоднократно. Это свидетельство нагрузок. И тренер это признаёт. У нас была разработана целая программа, как в дальнейшем избежать такой ситуации. Считаю, что это вопросы к главному тренеру. По состоянию на сегодня могу сказать, что нынешнее второе место никаких гарантий не даёт», — заявил Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрия Сёмина.

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