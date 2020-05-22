Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Пересмотр приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осуждённым за две драки в центре Москвы, состоится в Мосгорсуде 17 июня 2020 года.

РИА Новости

АГН «Москва»

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. «Заседание назначено на 17 июня, на 10:00», — заявила она. В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения. Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрия Сёмина.