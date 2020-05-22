Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
- РИА Новости
- АГН «Москва»
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Заседание назначено на 17 июня, на 10:00», — заявила она.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрия Сёмина.