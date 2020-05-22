Панов считает, что шансы Кокорина на возвращение в «Зенит» вырастут в случае ухода Азмуна

Бывший нападающий сборной России Александр Панов выразил мнение, что в текущем сезоне Александр Кокорин не смог бы усилить атакующую линию «Зенита», которому он принадлежит.

Вместе с тем эксперт полагает, что в петербургском клубе продемонстрировали заинтересованность в спортсмене с прицелом на следующий сезон.

«В атаке «Зенита» отлично смотрятся Артём Дзюба и Сердар Азмун, а Кокорин в сложившейся ситуации — это третий лишний. Когда идёт игра у команды, когда есть такая результативная связка, любой пришедший станет лишним. Тот факт, что «Зенит» продлил с Кокориным контракт, говорит о том, что на Александра рассчитывают. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно говорил, что Кокорин ему нужен», — приводит слова Панова РИА Новости.

По мнению ветерана, Кокорин сразу вольётся в команду, если уйдёт Азмун. Иранцем активно интересуются представители европейских чемпионатов.

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