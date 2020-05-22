СМИ: Профсоюз игроков НХЛ предложил провести плей-офф с участием 24 команд

Короткая ссылка
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) предложила провести плей-офф Кубка Стэнли с участием 24 коллективов вместо стандартных 16.
СМИ: Профсоюз игроков НХЛ предложил провести плей-офф с участием 24 команд
  • РИА Новости

По информации Associated Press, предложение провести розыгрыш Кубка Стэнли с участием 24 команд было озвучено по результатам голосования, проведённого представителями NHLPA.

Отмечается, что на первом этапе по четыре лучшие команды из Западной и Восточной конференций проведут мини-турнир, в котором определят номер посева во втором раунде плей-офф. В то же время оставшиеся восемь коллективов из каждой конференции проведут между собой серию игр до трёх побед за право продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Пары будут сформированы с учётом расположения клубов в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В результате на втором этапе розыгрыша Кубка Стэнли останется 16 коллективов, после чего проведение турнира пройдёт в стандартном формате. Серии будут проходить до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что НХЛ намерена продлить истекающие соглашения игроков до момента фактического окончания сезона-2019/20, включая розыгрыш Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить