Журова сравнила меры безопасности в мире после коронавируса с терактом 11 сентября

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о ситуации вокруг проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы же помним историю 11 сентября, когда спонтанно и быстро упали башни. После этого террористического акта была Олимпиада в 2002 году, и нужно было практически за полгода обеспечить беспрецедентные меры безопасности, чтобы всё было спокойно. Мы же понимаем, что в связи с вирусом могут быть тоже какие-то проверки, тесты или ещё что-то, чтобы обезопасить окружающих», — цитирует Журову РБК.

По словам олимпийской чемпионки, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) думает над тем, каким образом обеспечить безопасность как зрителей, так и непосредственных участников Игр в Токио.

При этом Журова выразила мнение, что президент МОК Томас Бах делает акцент на экономических вопросах, потому что не уверен в способности Японии провести Игры на высочайшем уровне из-за пандемии коронавируса.

«Ещё всем надо немного расправиться, чтобы понимать, могут ли они провести Олимпиаду с точки зрения финансов. Проводить хуже, наверное, смысла не имеет», — заключила Журова.

Ранее президент МОК Томас Бах поделился мнением о возможном проведении летних Олимпийских игр в Токио при пустых трибунах.