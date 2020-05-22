СМИ: «Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» инициировал переговоры с известным агентом Миной Райолой о переходе в свою команду полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает le10sport, «Ювентус» обратился к Райоле с предложением заняться организацией переезда Погба в туринский клуб. Отмечается, что в составе «старой синьоры» французский хавбек может заменить Миралема Пьянича и Адриена Рабьо, которые могут покинуть коллектив летом.

Погба уже выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год. Французский хавбек провёл 178 матчей и забил 34 мяча за туринцев, а также помог команде четырежды выиграть чемпионат Италии по футболу, дважды завоевать Кубок и четыре раза — Суперкубок страны. Кроме того, в сезоне-2014/15 он вместе с итальянским коллективом вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».

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