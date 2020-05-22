Касперович ответил, почему посоветовал привлечь Норицына к работе в сборной Болгарии

Российский тренер по биатлону Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира в спринте Александра Логинова, объяснил, почему остановился на кандидатуре Виталия Норицына в качестве одного из тренеров мужской сборной Болгарии.

«У меня имелось две кандидатуры на выбор. Но если Виталий Норицын был относительно свободен, то Сергей Башкиров является старшим тренером сборной Санкт-Петербурга. Я же не могу взять и обезглавить питерский биатлон? Особенно сейчас, когда по моему приглашению приехал целый ряд тренеров, расписаны все программы, началась предсезонная работа. Определённые моральные обязательства, считаю, у меня есть перед Дмитрием Васильевым (олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга. — RT): он всегда и во всех ситуациях меня поддерживал. Что касается Норицына, я всегда ему доверял», — признался Касперович в интервью RT.

Ранее Касперович рассказал о переговорах со сборной Болгарии по биатлону.