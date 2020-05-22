Касперович рассказал, когда ему предложили возглавить сборную Болгарии по биатлону

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Российский тренер по биатлону Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира в спринте Александра Логинова, рассказал о ходе переговоров с национальной командой Болгарии.
Касперович рассказал, когда ему предложили возглавить сборную Болгарии по биатлону
  • © РИА Новости

«Предложение возглавить сборную этой страны поступило мне, разумеется, не вчера. Мы предварительно обсуждали возможность такой работы с президентом федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовской, когда встречались на этапах Кубка мира и ЧМ в Антхольце, причём я сразу её предупредил, что не смогу ответить немедленно. Объяснил, что у меня имеются определённые обязательства перед федерацией биатлона Санкт-Петербурга, поэтому прежде чем принять то или иное предложение, нужно сначала согласовать множество нюансов», — сказал Касперович в интервью RT.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что хотел привлечь тренера Александра Касперовича к работе с мужской национальной командой страны.

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