РФС и Минспорт направили письмо мэру Москвы с просьбой позволить тренироваться клубам РПЛ
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Мы исходим из того, что в Москве существуют ограничения до 31 мая. Мы и Минспорт направили письма во все регионы, где есть клубы РПЛ. Соответственно, и Собянин получил такое письмо», — сказал Митрофанов во время видеоконференции РФС.
Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться во второй половине июня.
Ранее сообщалось, что обсуждают в РПЛ за месяц до рестарта сезона.