РФС и Минспорт направили письмо мэру Москвы с просьбой позволить тренироваться клубам РПЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что его организация совместно с Министерством спорта России отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить игрокам столичных клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), тренировки на своих базах.

«Мы исходим из того, что в Москве существуют ограничения до 31 мая. Мы и Минспорт направили письма во все регионы, где есть клубы РПЛ. Соответственно, и Собянин получил такое письмо», — сказал Митрофанов во время видеоконференции РФС.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что обсуждают в РПЛ за месяц до рестарта сезона.