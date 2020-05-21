Тарпищев заявил о необходимости исследования последствий коронавируса для организма спортсменов

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что должны быть проведены исследования на предмет того, могут ли спортсмены, перенёсшие коронавирусную инфекцию, продолжать заниматься спортом.
Тарпищев заявил о необходимости исследования последствий коронавируса для организма спортсменов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я задаюсь этим вопросом. Если кто-то из спортсменов переболел, то может ли он выполнять нагрузки на прежнем уровне? Говорят, что после этой болезни лёгкие разбиты, как стекло. Этих же исследований нет, их надо провести. Насколько чревато выступать спортсменам после перенесённого коронавируса? Для видов спорта на выносливость это важнейший вопрос. Разумеется, мы говорим о спорте высших достижений», — цитирует ТАСС Тарпищева.

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