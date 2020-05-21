Серена Уильямс рассказала о первом поцелуе

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как впервые поцеловалась.

«Мой первый поцелуй был действительно ужасным. Я никогда его не забуду. Это было одно из худших переживаний в жизни. Мне было почти 18 лет, а он уже выпустился из школы. Тот парень поцеловал меня в Италии, и это было ужасно. Помню, как у меня потом сильно болел живот», — рассказала спортсменка Essentially Sports.

Серена Уильямс занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла 23 турнира Большого шлема.

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