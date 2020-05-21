Рублёв считает, что российский климат не подходит для тенниса

Известный российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что климат в России не подходит для занятий теннисом.

«Что касается нашей страны, то я не вижу проблем в воспитании спортивных талантов до определённого момента. Если говорить о теннисе, то, к сожалению, климат в нашей стране не совсем подходит этому виду спорта. Большие соревнования в основном проходят в жарких регионах и на открытых кортах, поэтому в какой-то момент приходится переезжать в поисках наиболее аутентичных условий для тренировок», — приводятся слова Рублёва на канале Persona Grata в «Яндекс.Дзен».

По словам спортсмена, ему пришлось пожертвовать очень многим ради карьеры в теннисе.

22-летний Рублёв является победителем четырёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном и одного — в парном разряде. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее Рублёв выразил мнение, что возобновление теннисного сезона 2020 года не состоится.