Рублёв считает, что теннисный сезон не будет возобновлён

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Российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что возобновление теннисного сезона 2020 года не состоится.
Рублёв считает, что теннисный сезон не будет возобновлён
  • Reuters

«Наверное, сезона не будет. Либо сделают так, что последние два месяца проведут финальный «Мастерс». Есть смысл провести турнир с топ-8 игроками, тогда они много отобьют», — цитирует Рублёва GoTennis.

По словам спортсмена, даже отсутствие зрителей не позволит до минимума сократить опасность заражения коронавирусом. Рублёв отметил, что для проведения матча требуется большая команда, включающая в себя волонтёров, судей и бол-боев. 

Ранее пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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