Рублёв считает, что теннисный сезон не будет возобновлён

Российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что возобновление теннисного сезона 2020 года не состоится.

«Наверное, сезона не будет. Либо сделают так, что последние два месяца проведут финальный «Мастерс». Есть смысл провести турнир с топ-8 игроками, тогда они много отобьют», — цитирует Рублёва GoTennis.

По словам спортсмена, даже отсутствие зрителей не позволит до минимума сократить опасность заражения коронавирусом. Рублёв отметил, что для проведения матча требуется большая команда, включающая в себя волонтёров, судей и бол-боев.

Ранее пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.