Рублёв считает, что теннисный сезон не будет возобновлён
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«Наверное, сезона не будет. Либо сделают так, что последние два месяца проведут финальный «Мастерс». Есть смысл провести турнир с топ-8 игроками, тогда они много отобьют», — цитирует Рублёва GoTennis.
По словам спортсмена, даже отсутствие зрителей не позволит до минимума сократить опасность заражения коронавирусом. Рублёв отметил, что для проведения матча требуется большая команда, включающая в себя волонтёров, судей и бол-боев.
Ранее пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.