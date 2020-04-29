Теннисист Медведев объяснил, в чём Месси превосходит Роналду

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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду, а также с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Теннисист Медведев объяснил, в чём Месси превосходит Роналду
  • Даниил Медведев
  • Reuters

«Месси или Роналду? Уважаю обоих. Просто Лео порой творит с мячом такое, что и Криштиану не под силу. В этом Месси похож на Федерера. Не понимаешь, как они это делают», — сказал Медведев в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Он также признался, что ему сложно объяснить, в чём конкретно силён Федерер.

«Смотришь и думаешь: как Роджер это делает? Не знаю, чего тут больше — таланта или работы над собой. Однако он и в 38 продолжает показывать такую игру», — добавил теннисист.

Ранее футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что не понимает тех, кто критикует Месси за игру в сборной.

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