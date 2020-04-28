Агуэро: не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной

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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, как форвард «Барселоны» Лионель Месси переживает неудачи в сборной Аргентины по футболу.
Агуэро: не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной
  • Reuters

«Любая команда осложняет твою жизнь. Нам очень грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через трудное время после поражений. Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду», — приводит слова Агуэро TyC Sports.

В активе 32-летнего Месси 138 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 70 мячей и отдал 45 голевых передач. 31-летний Агуэро играет за сборную с 2006 года и записал в свой послужной список 42 гола и 16 голевых передач в 97 матчах. В их активе золото Игр-2008, три серебряные и одна бронзовая награды Кубка Америки, а также серебро чемпионата мира.

Ранее Рекоба сравнил Месси и Марадону.

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