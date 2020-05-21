Тайсон: Фьюри — больной человек, именно поэтому он и стал великим

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о действующем чемпионе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсоне Фьюри.
Тайсон: Фьюри — больной человек, именно поэтому он и стал великим
  • Reuters

«Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, что он пережил, то не стал бы тем человеком, которым он является сейчас. Он больной человек, но именно поэтому он и стал великим. Серьёзно. Люди хотят, чтобы он был нормальным. Жил простой жизнью нормального состоятельного человека. Но Фьюри не знает, как это — быть нормальным. Скажите ему, чтобы он держался подальше от этого», — приводит слова Майка Тайсона The Ring.

53-летний боксёр собирается вернуться на ринг ради участия в показательных поединках.

Ранее чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол признался, что хотел бы увидеть третий бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

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