Тайсон: Фьюри — больной человек, именно поэтому он и стал великим
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«Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, что он пережил, то не стал бы тем человеком, которым он является сейчас. Он больной человек, но именно поэтому он и стал великим. Серьёзно. Люди хотят, чтобы он был нормальным. Жил простой жизнью нормального состоятельного человека. Но Фьюри не знает, как это — быть нормальным. Скажите ему, чтобы он держался подальше от этого», — приводит слова Майка Тайсона The Ring.
53-летний боксёр собирается вернуться на ринг ради участия в показательных поединках.
Ранее чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол признался, что хотел бы увидеть третий бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.