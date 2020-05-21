Тайсон: Фьюри — больной человек, именно поэтому он и стал великим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о действующем чемпионе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсоне Фьюри.

«Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, что он пережил, то не стал бы тем человеком, которым он является сейчас. Он больной человек, но именно поэтому он и стал великим. Серьёзно. Люди хотят, чтобы он был нормальным. Жил простой жизнью нормального состоятельного человека. Но Фьюри не знает, как это — быть нормальным. Скажите ему, чтобы он держался подальше от этого», — приводит слова Майка Тайсона The Ring.

53-летний боксёр собирается вернуться на ринг ради участия в показательных поединках.

Ранее чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол признался, что хотел бы увидеть третий бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.