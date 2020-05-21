Минспорт поддержал возобновление сезона РПЛ, но матчи пройдут без зрителей

Министерство спорта поддержало решение исполкома РФС возобновить сезон РПЛ, но все матчи турнира пройдут без зрителей.

«На первом этапе предусмотрены организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома», — гласит заявление министра спорта Олега Матыцина, размещённое на сайте министерства.

Он также отметил, что возобновление сезона РПЛ является большим событием, которого ждут болельщики по всей стране. Однако, по словам Матыцина, необходимо соблюдать все меры безопасности.

Ранее Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта.