Губерниев о сокращении зарплат в КХЛ: не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сокращении зарплат в КХЛ.
Губерниев о сокращении зарплат в КХЛ: не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сергей Мозякин имел, допустим, 120 млн рублей в год. И ему хотят сократить до 50 млн. Не представляю, как он будет жить на эти деньги! Ещё ведь и 13% надо на налоги отдать. Тяжело будет Сергею... Прям как по Филатову: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ»

По мнению комментатора, хоккеистам следует согласиться на понижение зарплат, поскольку они не могут жить в отрыве от страны. Губерниев считает, что в настоящий момент многим «нечего есть». 

Ранее экс-президент СБР Александр Тихонов ответил на обвинения Губерниева, связанные с допингом. 

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