Тихонов ответил на обвинения Губерниева, связанные с допингом
- РИА Новости
«Он же больной человек. Когда-то он считал за счастье со мной сфотографироваться. Какие допинговые истории при мне были? Только допинг Пылёвой, который был объяснён. Я их умолял этого не делать, вина была на её муже...», — приводит слова Тихонова Sport24.
Экс-глава СБР также заявил, что Губерниева ненавидит вся страна, и назвал его «больным человеком».
Ранее Губерниев заявил, что российские биатлонисты начали принимать допинг при Тихонове.