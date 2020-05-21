Тихонов ответил на обвинения Губерниева, связанные с допингом

Экс-президент СБР Александр Тихонов ответил на обвинения со стороны комментатора Дмитрия Губерниева в том, что при нём в российском биатлоне начали употреблять допинг.

«Он же больной человек. Когда-то он считал за счастье со мной сфотографироваться. Какие допинговые истории при мне были? Только допинг Пылёвой, который был объяснён. Я их умолял этого не делать, вина была на её муже...», — приводит слова Тихонова Sport24.

Экс-глава СБР также заявил, что Губерниева ненавидит вся страна, и назвал его «больным человеком».

Ранее Губерниев заявил, что российские биатлонисты начали принимать допинг при Тихонове.