Мутко высказался о возможном проведении Олимпиады без зрителей
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- РИА Новости
«Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идёт на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй — нет. Если делать в телевизионном формате, без зрителей, то это немножко нарушает дух искусства Игр. Поэтому все эти три фактора нужно учитывать», — приводит слова Мутко РБК.
По словам бывшего министра, спортсмены в данной ситуации должны находиться в равных условиях. Он также напомнил, что многие из них выступают против проведения Олимпийских игр при пустых трибунах.
Ранее в МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей.