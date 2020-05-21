Мутко высказался о возможном проведении Олимпиады без зрителей

Экс-министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слухи о том, что летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти без зрителей.

«Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идёт на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй — нет. Если делать в телевизионном формате, без зрителей, то это немножко нарушает дух искусства Игр. Поэтому все эти три фактора нужно учитывать», — приводит слова Мутко РБК.

По словам бывшего министра, спортсмены в данной ситуации должны находиться в равных условиях. Он также напомнил, что многие из них выступают против проведения Олимпийских игр при пустых трибунах.

Ранее в МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей.