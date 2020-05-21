СМИ: Два футболиста белорусского клуба сдали положительный тест на коронавирус

Тесты на коронавирус двух футболистов жодинского «Торпедо-Белаз», выступающего в Высшей лиге, показали положительный результат.

Об этом сообщает by.tribuna.com.

Речь идёт о вратаре Владимире Бушме и полузащитнике Михаиле Афанасьеве.

Также сообщается, что подозрение на COVID-19 есть у ещё двух игроков команды, защитника Максима Бордачёва и полузащитника Андрея Хачатуряна.

При этом матч десятого тура Высшей лиги между «Торпедо-Белаз» и «Неманом» перенесён не будет.

Ранее футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.