Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

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Глава ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, в каком состоянии находится Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Его состояние остаётся стабильно тяжёлым», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя Fight Nights Global, за последние сутки состояние Нурмагомедова-старшего не претерпело никаких изменений.

В настоящее время отец Хабиба Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы. Как стало известно, на днях его состояние заметно ухудшилось, вследствие чего он был введён в состояние искусственной комы.

Ранее тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что просит бога вылечить Абдулманапа Нурмагомедова.

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