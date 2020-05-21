Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Глава ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, в каком состоянии находится Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Его состояние остаётся стабильно тяжёлым», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя Fight Nights Global, за последние сутки состояние Нурмагомедова-старшего не претерпело никаких изменений.

В настоящее время отец Хабиба Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы. Как стало известно, на днях его состояние заметно ухудшилось, вследствие чего он был введён в состояние искусственной комы.

Ранее тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что просит бога вылечить Абдулманапа Нурмагомедова.