Экс-тренер заявил, что первый поединок Фёдора Емельяненко в карьере прошёл в цирке
- РИА Новости
«Первый бой Фёдора был с (Леваном. — RT) Лагвилавой. Сборная Тулы против сборной Грузии, чемпиона мира в командном первенстве... Это был первый турнир в Туле. Он проходил в цирке», — цитирует Былдина «Спорт-Экспресс».
При этом в базах данных порталов выдаётся информация, что в своём первом поединке в карьере Емельяненко встретился с болгарским атлетом Мартином Лазаровым. Та схватка прошла 21 2000 года и завершилась победой Фёдора в первом раунде с помощью удушающего приёма.
Впоследствии Емельяненко провёл ещё 44 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 38 побед (29 — досрочно) и потерпел шесть поражений (все — досрочно).
Ранее в Bellator оценили возможные сроки возвращения Фёдора Емельяненко.