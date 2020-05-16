В Bellator оценили возможные сроки возвращения Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, вероятнее всего, не сможет провести следующий поединок осенью 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Определённо, пандемия коронавируса окажет эффект на сроки возвращения Фёдора Емельяненко в октагон. Мы хотели, чтобы он провёл бой осенью, но теперь кажется, что сделать это будет тяжело. Суть в том, что мы не планируем больше проводить поединки Фёдора в США. Следующая схватка должна состояться на Ближнем Востоке или в Европе. Мне кажется, что все мероприятия перенесутся на четыре-пять месяцев. Таким образом, то, что мы планировали организовать в конце года, может состояться только в мае 2021 года», — цитирует главу организации Скотта Кокера MMA Junkie.

Фёдор Емельяненко провёл 45 боёв, в 39 из которых одержал победу, а в шести потерпел поражение. В последнем поединке он нокаутировал экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона.

Ранее Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего брата Фёдора.