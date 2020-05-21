Сульшер: лучше иметь дыру в составе, чем придурка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что для него является важным при выборе игроков в команду.

«Я бы предпочёл иметь дыру в составе, чем придурка. Личные качества очень важны. Хочется, чтобы в игроках было немного эгоизма, но они должны подстраиваться», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Тренер отметил, что раньше в его команде была плохая атмосфера, но она изменилась в лучшую сторону.

«В марте 2019 года мы были уставшими в физическом и психическом плане, было много травм. Игроки мыслили негативно, но сейчас у них позитивное мышление. Были моменты, которые мне не нравились в прошлом году. Это были личные вопросы, которые нельзя было решить до лета», — добавил специалист.

Ранее футболист «Ростова» сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и Сульшера.