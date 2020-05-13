Футболист «Ростова» сравнил Карпина и тренера «Манчестер Юнайтед»
- РИА Новости
«Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда всё хорошо, и как — когда всё не очень здорово», — цитирует Норманна Sport24.
Он также отметил, что Сульшер очень хорошо умеет работать с людьми и понимает, как мотивировать игрока, не забывая о его развитии в футбольном мастерстве и физическом плане.
«Сульшер может быть как хорошим парнем, так и настоящим дьяволом, если ты играешь плохо. Конечно, это один из лучших тренеров, с которыми я работал в своей жизни», — добавил он.
Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
Ранее Карпин рассказал о своей реакции на новость о переговорах с «Локомотивом».