Футболист «Ростова» сравнил Карпина и тренера «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера российской команды Валерия Карпина с наставником английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером, под руководством которого выступал в норвежском «Мольде».
Футболист «Ростова» сравнил Карпина и тренера «Манчестер Юнайтед»
  • РИА Новости

«Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда всё хорошо, и как — когда всё не очень здорово», — цитирует Норманна Sport24.

Он также отметил, что Сульшер очень хорошо умеет работать с людьми и понимает, как мотивировать игрока, не забывая о его развитии в футбольном мастерстве и физическом плане.

«Сульшер может быть как хорошим парнем, так и настоящим дьяволом, если ты играешь плохо. Конечно, это один из лучших тренеров, с которыми я работал в своей жизни», — добавил он.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Карпин рассказал о своей реакции на новость о переговорах с «Локомотивом».

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