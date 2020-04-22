Карпин рассказал о своей реакции на новость о переговорах с «Локомотивом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его рассмешила информация, согласно которой он якобы ведёт переговоры с московским «Локомотивом».
Карпин рассказал о своей реакции на новость о переговорах с «Локомотивом»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Так и реагировал — улыбался, смеялся. Я не понимаю, откуда это берётся, — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет. Пока Арташес Владимирович Арутюнянц здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, всё устраивает. Не знаю, что может повлиять на моё решение уйти», — заявил Карпин в интервью на канале «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзене».

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет Юрий Сёмин, под руководством которого команда занимает в Российской премьер-лиге второе место после 22 туров. «Ростов» идёт четвёртым, отставая от москвичей на три очка.

Ранее в «Локомотиве» назвали слухами информацию о переговорах с Карпиным.

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