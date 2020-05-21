Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

Фигуристка Катарина Гербольдт, снимавшаяся в фильме «Лёд», ответила тренеру Татьяне Тарасовой на критику кинокартины.

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировали я и Елена Масленникова, которая работала с Ильёй Авербухом, но всё равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там всё вокруг да около», — рассказала бывшая спортсменка «Спорт-Экспрессу».

Гербольдт считает, что фильм предназначен для широкого круга зрителей, а не только для специалистов фигурного катания.

«Большинство зрителей не спортсмены. И результат съёмок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято», — добавила фигуристка.

Тарасова раскритиковала «Лёд» в интервью Starhit, заявив, что в картине есть «только глупость, тупость и бездарность».

Ранее Тарасова высказалась о критике Ирины Родниной в свой адрес.