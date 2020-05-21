Американский тренер: изменение оценок за прыжки — реакция на доминирование россиянок и Чена

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Американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек поделился мнением о решении Международного союза конькобежцев (ISU) изменить количество баллов, начисляемых за исполнение прыжков.
Американский тренер: изменение оценок за прыжки — реакция на доминирование россиянок и Чена
  • globallookpress.com
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO

«Изменение стоимости прыжков должно толковаться как реакция ISU на доминирование русских девушек и Нейтана Чена», — цитирует Закрайчека NBC Sports.

По словам специалиста, таким образом Международной союз конькобежцев указывает спортсменам, что если те исполнят хотя бы один прыжок из «большой тройки», то смогут претендовать на получение высокой оценки за технику.

Ранее глава технического комитета ISU Фабио Бьянчетти пояснил причины принятия решения об изменении количества баллов, начисляемых за исполнение прыжков в четыре оборота в фигурном катании.

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