Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением относительно возобновления сезона чемпионата России по футболу.
Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона
  • РИА Новости

«На данный момент ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания», — цитируют Хуншэна «Известия».

По словам специалиста, ситуация более-менее нормализуется, когда число заболевших за сутки снизится до отметки 300—500. При этом Хуншэн выразил мнение, что в настоящий момент невозможно спрогнозировать динамику развития. 

Также Хуншэн заявил, что заражение даже одного футболиста может серьёзно сказаться на подготовке команды к возобновлению чемпионата, ведь спортсмены постоянно находятся в тесном контакте.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил мнение относительно мер, которые необходимо принять для успешного возобновления сезона Российской премьер-лиги.

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