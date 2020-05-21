Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением относительно возобновления сезона чемпионата России по футболу.

«На данный момент ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания», — цитируют Хуншэна «Известия».

По словам специалиста, ситуация более-менее нормализуется, когда число заболевших за сутки снизится до отметки 300—500. При этом Хуншэн выразил мнение, что в настоящий момент невозможно спрогнозировать динамику развития.

Также Хуншэн заявил, что заражение даже одного футболиста может серьёзно сказаться на подготовке команды к возобновлению чемпионата, ведь спортсмены постоянно находятся в тесном контакте.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил мнение относительно мер, которые необходимо принять для успешного возобновления сезона Российской премьер-лиги.