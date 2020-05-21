Врач сборной России Безуглов сказал, что необходимо сделать для успешного возобновления сезона РПЛ

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил мнение относительно мер, которые необходимо принять для успешного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Необходимо провести громаднейшую работу для того, чтобы минимизировать риск инфицирования. Медицинские штабы не дремали, готовились к возможному возобновлению. Здесь больше вопросов к тренерам по физподготовке и главным тренерам команд», — заявил Безуглов в эфире «Матч ТВ».

По словам врача, футболистам хватит трёх недель тренировок в общей группе, чтобы набрать форму, необходимую для выступления в матчах чемпионата России по футболу. При этом он отметил, что в нынешней ситуации важнейшую роль будут играть тренеры и медицинские штабы команд, которые своими действиями должны защитить спортсменов от травм.

Ранее нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию, что он в мае переболел коронавирусом.