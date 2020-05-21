Врач сборной России Безуглов сказал, что необходимо сделать для успешного возобновления сезона РПЛ

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил мнение относительно мер, которые необходимо принять для успешного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Врач сборной России Безуглов сказал, что необходимо сделать для успешного возобновления сезона РПЛ
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«Необходимо провести громаднейшую работу для того, чтобы минимизировать риск инфицирования. Медицинские штабы не дремали, готовились к возможному возобновлению. Здесь больше вопросов к тренерам по физподготовке и главным тренерам команд», — заявил Безуглов в эфире «Матч ТВ».

По словам врача, футболистам хватит трёх недель тренировок в общей группе, чтобы набрать форму, необходимую для выступления в матчах чемпионата России по футболу. При этом он отметил, что в нынешней ситуации важнейшую роль будут играть тренеры и медицинские штабы команд, которые своими действиями должны защитить спортсменов от травм.

Ранее нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию, что он в мае переболел коронавирусом.

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