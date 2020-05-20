Футболист «Краснодара» Сулейманов рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию о том, что он в мае переболел коронавирусом.

«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенёс эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал», — цитирует Сулейманова Sport24.

По его словам, в начале мая у него поднялась температура, после чего он сдал положительный тест на COVID-19 и лёг в больницу. При этом игрок попросил клуб никому об этом не сообщать, а сама болезнь протекала в лёгкой форме.

«Выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам. Я не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о наших пожилых людях, которым сейчас тяжело», — добавил Сулейманов.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл 31 матч, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Сезон Российской премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 21 июня.

Ранее сообщалось, что Сулейманов в мае переболел коронавирусом.