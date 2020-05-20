Губерниев высказался о работе Сёмина в «Локомотиве»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Юрия Сёмина на посту главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив».

«Команда идёт на втором месте. Но всё-таки, поскольку она не лидер и поскольку действительно были ощутимы проблемы в Лиге чемпионов, мы помним, и всё очень на слуху, тем более что весенняя стадия назревала, которая в итоге у «Локомотива» не назрела, поэтому Сёмину я ставлю между тройкой и четвёркой. Всё-таки пусть это будет четыре с минусом», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Игра в тело».

Он также предположил, что сам Сёмин является максималистом и вряд ли полностью доволен своей работой.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее Роман Широков заявил, что «Локомотив» два года не прогрессировал под руководством Сёмина.